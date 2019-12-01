Экономика
Lenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.РИА Новостивчера в 10:26
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Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году. У стран Евросоюза нет четкой позиции относительно отношений с Россией.
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В Киеве назвали дату следующих трехсторонних газовых консультаций
Следующий раунд для переговоров по транзиту газа между Украиной, Россией и ЕС может состояться на этой неделе, 5 декабря.
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В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
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Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Политика
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Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
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Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
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Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
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Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
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Появилась запись геймплея отменённой игры Spider-Man 4 для Wii
Ранее в сети появились скриншоты из невышедшей Spider-Man 4, а теперь канал Hard4Games отыскал её прототип.
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Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
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Пальцем в небо. Минобороны РФ ответило на обвинения американцев
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