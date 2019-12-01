Экономика
Lenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Происшествия
Дело экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне» передано в суд
Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении экс-главы кузбасского МЧС Александра Мамонтова и главного госинспектора города Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Общество
ВС обязал школы следить за учениками после уроков
Школа несёт ответственность за учеников и после завершения учебного дня: пока дети находятся на территории образовательного учреждения педагоги обязаны осуществлять за ними надзор, отмечает Верховный суд РФ.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу
Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
В районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за ДТП с 19 погибшими
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Небольшой снег пройдет в Москве 31 декабря, при этом ночная температура воздуха составит минус 7 – минус 9 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Политика
Глава МВД Украины оскорбил Володина
Руководитель МВД Украины Арсен Аваков оскорбительно высказался в адрес спикера Госдумы России Вячеслава Володина.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Финансы
Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги
Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Происшествия
Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова
Ранее представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде, где проходило выездное заседание Басманного суда, заявила о несостоятельности жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Шоу-бизнес
Аллегрова потребовала от Баскова предложение руки и сердца
Певица Ирина Аллегрова потребовала скорейшей свадьбы с коллегой Николаем Басковым.
Общество
В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря
В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Общество
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
В Ялте гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась на ремонт и реконструкцию.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Происшествия
В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Шоу-бизнес