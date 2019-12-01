Экономика

Lenta.ruLenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новостивчера в 10:26

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Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

Российская газетавчера в 22:47

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ruвчера в 10:35

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАССвчера в 13:31

Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русскомвчера в 11:46

Набиуллина назвала причины укрепления рубля

РБКвчера в 10:57

Набиуллина рассказала, почему рубль укрепляется

РЕН ТВвчера в 20:15

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новостивчера в 10:26
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РИА Новости 05:15
Политика

Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма

Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Российская газета 03:23
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В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде

В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
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ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

РИА Новости 03:22
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В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

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В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
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Политика

Песков рассказал о вопросах к статье УК о преступном сообществе

К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика

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ТАСС 02:11
Армия и оружие

Япония купит остров за $146 млн для военных учений США

Ещё в 2011 году военные двух стран стали прорабатывать вопрос о возможном размещении полигона для тренировок на острове Магэсима, который расположен в 400 км от авиабазы.
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Kleo.ru 05:49
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«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

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В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.
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Политика

Спикер Рады заявил об отсутствии национальных меньшинств на Украине

Ранее вице-премьер Украины Рогозин заявил, что, если новое правительство Украины решит отменить скандальный языковой закон, то ответом на такие действия станет новый переворот в стране.
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Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
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Политика

Бывший депутат Госдумы стал гражданином Германии

Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
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В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России

Мойка78 29 ноября в 21:46
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
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Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Экономика

ЦБ взыскивает с экс-владельцев санируемых банков около 530 млрд рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Россия-24 сообщила, что общая сумма, которую пытается взыскать регулятор, составляет около 530 млрд рублей.
Аргументы и Факты 03:33
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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