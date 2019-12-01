Экономика
Lenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.РИА Новостивчера в 10:26
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Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Политика
Греция возмутилась речью Эрдогана на открытии газопровода TANAP
Делегация Греции демонстративно покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), протестуя против провокационных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время церемонии.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
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Следственный комитет впервые опубликовал видео, на котором запечатлен предполагаемый убийца двух девушек на Уктусе.
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2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура, - цитирует пресс-служба Осипова.
Космос
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Бывший депутат Госдумы от «Единой России» стал гражданином Германии
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СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
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Политика
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Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
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