Экономика

Lenta.ruLenta.ruНабиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать323
с чего всё началось

Набиуллина объяснила, почему укрепился рубль

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новости10:26

Подробнее о событии

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАСС13:31

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Коммерсантъ12:10

Набиуллина объяснила, почему укрепился рубль

РИА Новости10:26

Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русском11:46

Набиуллина объяснила укрепление рубля

РБК10:57

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ru10:35

Набиуллина объяснила, почему рубль укрепляется

Газета.Ru13:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Хоккей

Эмиль Гарипов стал игроком «Авангарда»

Ранее 28-летний вратарь выступал за «Ак Барс». В «Авангарде» Гарипов будет выступать под 43 номером.
Спорт-Экспресс 09:20
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Волгоградская правда 06:19
Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Армия и оружие

Сирийские ПВО атаковали беспилотники террористов у аэропорта Хамы

Народные новости 13:38
Происшествия

Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест

Российская газета 06:32
Футбол

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 11:59
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Автоспорт

Даниил Квят: удалось закрыть сезон хорошей гонкой

Вести.Ru 14:58
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Здоровье

Врачи назвали полезные для здоровья печени продукты

Врачи утверждают, что защитить печень можно, включив в свой рацион определенный список продуктов и напитков, сообщает Medikforum.
Слово и Дело 03:25
Спорт

Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
Prognozist 04:35
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ

Газета.Ru вчера в 02:53
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва 08:16
Транспорт

На фиолетовой ветке метро приостановили движение

С 22:45 движение поездов петербургского метро на фиолетовой ветке приостановлено.
Петербургский дневник 15:19
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru 14:41
Футбол

ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс 05:55
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов раскритиковал участников шоу «План Б» за безынициативность

Вокруг ТВ 12:30
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Политика

Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 28 лет назад, во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости, все жители страны объединились, чтобы жить в единой и независимой стране.
РИА Новости 09:36
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Армия и оружие

Задержаны подозреваемые в расправе над мексиканскими мормонами

Вести.Ru 14:15
Футбол

«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 15:06
Политика

Нетаньяху призвал Европу поддержать санкции США против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал присоединиться к санкционной политике Соединённых Штатов в отношении Ирана, а не «постыдно» пытаться обойти её.
RT на русском 14:13
Происшествия

На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты

REGNUM 05:47
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Политика

Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Аргументы недели 06:08
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
StarHit.ru 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное