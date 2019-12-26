Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Эльвира Набиуллина, занимающая должность председателя Центрального банка России, заявила, что переход доли Сбербанка, которая принадлежит ЦБ, связан с продажей. В декабре стало известно, что правительство обсуждает вопрос о передачи доли Центробанка в Сбербанке другой государственной структуре.

Набиуллина рассказала о продаже доли ЦБ в Сбербанке

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