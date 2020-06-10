Экономика
Газета.RuПрибыль банков в мае стала рекордно низкой
Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Набиуллина подчеркнула, что за пять месяцев банки получили 561 млрд рублей, большая часть из которых поступила за первые три месяца.
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Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Космос
Китай успешно запустил спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами
Гражданский спутник Haiyang-1D, предназначенный для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море вывел на орбиту Китай.
РЕН ТВ 19:56
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 14:48
Происшествия
Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Общество
В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
Вести.Ru 14:47
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 14:34
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США
Вашингтон, 11 июня 2020, 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША).
REGNUM 19:45
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20