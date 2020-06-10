Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Набиуллина подчеркнула, что за пять месяцев банки получили 561 млрд рублей, большая часть из которых поступила за первые три месяца.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 561

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 713

Космос Китай успешно запустил спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами Гражданский спутник Haiyang-1D, предназначенный для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море вывел на орбиту Китай.

Наука Найдено древнейшее произведение искусства в Китае Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет. 1

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 15

Наука Обнаружили предшественника Великой китайской стены Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры. 28

Экономика ФРС США сохранила нулевую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. 82

Шоу-бизнес Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек. 7

Происшествия Михаил Ефремов отправлен под домашний арест Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ". 7K

Политика Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США Вашингтон, 11 июня 2020, 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША).

Общество Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. 796

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,5K