Экономика
Газета.RuЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС08:51
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Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
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