Экономика
Российская газетаНабиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС08:51
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Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Комсомольская правда09:14
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Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника УФСИН Мордовии, подозреваемого в получении взятки и хищении шахмат и нардов, изготовленных в колонии, сообщает региональное следственное управления СК РФ.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве
Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
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В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа
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Российская газета 06:46
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РИА Новости 07:27
Политика
Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы
Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.
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В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39