Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

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