Экономика
ВедомостиНабиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению за счет эмиссии
Ни один центральный банк еще не прибегал к практике "вертолетных денег", отметила Набиуллина. Она добавила, что ЦБ не против безусловных выплат гражданам при условии, что они осуществляются из бюджета.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС08:51
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Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Комсомольская правда09:14
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RuNews24.ru 12:43
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