Экономика

ВедомостиВедомостиНабиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению за счет эмиссии

Ни один центральный банк еще не прибегал к практике "вертолетных денег", отметила Набиуллина. Она добавила, что ЦБ не против безусловных выплат гражданам при условии, что они осуществляются из бюджета.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
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Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

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Газета.Ru08:53

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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