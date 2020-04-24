Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

с чего всё началось

Ни один центральный банк еще не прибегал к практике "вертолетных денег", отметила Набиуллина. Она добавила, что ЦБ не против безусловных выплат гражданам при условии, что они осуществляются из бюджета.

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению за счет эмиссии

Транспорт ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 39

Политика СМИ: Помпео рекомендовал США частично сохранить финансирование ВОЗ Госсекретарь Майк Помпео рекомендовал, чтобы США продолжили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках программ по борьбе с полиомиелитом и коронавирусом в семи странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник. 1

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 25

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 98

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,2K

Футбол Справедливо ЛЕ: одна осечка может лишить «Ростов» Лиги чемпионов УЕФА разрешил лигам самостоятельно распределять путевки, но с условием, что это будет максимально справедливо, прозрачно и одобрено общественностью.

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 49

Космос Лунный календарь садоводов и огородников на май 2020 года Лунный посевной календарь садоводов и огородников на май 2020 года поможет вам выбрать благоприятные дни для проведения садово-огородных работ и определиться со сроками посадки овощных культур.

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 219

Футбол В Нидерландах досрочно завершен футбольный сезон Нидерланды стали первым европейским государством, где футбольный чемпионат завершен досрочно.

Политика Минобороны опубликовало «новые» фотографии со встречи на Эльбе Москва, 25 апреля 2020, 00:26 — REGNUM На официальном сайте Минобороны России начал работу новый раздел с уникальными фотографиями советских полководцев в период встречи союзных армий на Эльбе в апреле 1945 года, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. 4

Здоровье Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. 1K

Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 287

Авто В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».

Наука Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса? В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы. 1

Здоровье Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии. 37

Музыка The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за последние 8 лет выпустила сингл, который посвящен пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС. 13