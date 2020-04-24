Экономика
РЕН ТВНабиуллина рассказала о рисках в случае раздачи денег населению
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о негативных последствиях "вертолетной" раздачи денег населению. В ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ отметила, что никто в мире не обсуждает и не реализовывает подобные меры, когда "Центральные банки печатают деньги и раздают их всем".
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.ТАСС24 апреля в 08:51
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Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов
Долг.рф24 апреля в 08:32
Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
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Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам
Московский Комсомолец24 апреля в 08:52
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
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