Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.

с чего всё началось

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о негативных последствиях "вертолетной" раздачи денег населению. В ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ отметила, что никто в мире не обсуждает и не реализовывает подобные меры, когда "Центральные банки печатают деньги и раздают их всем".

Набиуллина рассказала о рисках в случае раздачи денег населению

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