Экономика

РЕН ТВРЕН ТВНабиуллина рассказала о рисках в случае раздачи денег населению

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о негативных последствиях "вертолетной" раздачи денег населению. В ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ отметила, что никто в мире не обсуждает и не реализовывает подобные меры, когда "Центральные банки печатают деньги и раздают их всем".
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке.
ТАСС24 апреля в 08:51

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Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБК24 апреля в 09:26

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ru24 апреля в 09:19

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рф24 апреля в 08:32

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъ24 апреля в 09:14

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ru24 апреля в 08:53

Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам

Московский Комсомолец24 апреля в 08:52

Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Комсомольская правда24 апреля в 09:14
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Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Последнее обновление ОС Виндовс 10 привело к удалению личных файлов с компьютеров.
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Общество

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 03:24
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Пожар из-за обрыва ЛЭП уничтожил несколько домов в Забайкалье

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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
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Общество

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Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

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REGNUM вчера в 06:41
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Общество

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В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
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Общество

Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
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Футбол

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Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
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Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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