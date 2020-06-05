Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина рассказала о сроках восстановления занятости

"Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года", - сказала глава ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать
Эльвира Набиуллина
Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКоммерсантъ 09:00

Подробнее о событии

Набиуллина рассказала о сроках восстановления занятости

Российская газета09:15

Набиуллина предрекла скорое восстановление рынка труда

News.ru08:39

ЦБ: занятость в России может восстановиться во второй половине 2020 года

Коммерсантъ09:00

Набиуллина рассказала о роли ЦБ в разработке плана восстановления экономики

REGNUM09:54

Набиуллина: безработица пока растет, но занятость начнет восстанавливаться во втором полугодии

Вести.Ru08:44

В ЦБ отметили продолжающееся сокращение занятости

БИЗНЕС Online09:01

Набиуллина усомнилась в возможности V-образного роста экономики

Известия09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

REGNUM 06:37
989
Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
357
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
946
Игры

В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями

Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
Игромания.ру 09:40
Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
321
Экономика

Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Политика

Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
1
Происшествия

Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае

29 мая на ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» - дочерней структуре «Норникеля», произошла авария - из-за проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, которое попало в почву, а затем в реки.
Континент Сибирь Online вчера в 03:03
23
Экономика

Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать

Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
296
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
515
Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
8
Наука

Черные дыры оказались трехмерными голограммами

Lenta.ru вчера в 09:22
3
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
20
Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
314
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Космос

Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9

Несколько часов назад SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9, на борту которой находились 60 спутников Starlink.
iXBT.com вчера в 01:33
244
Футбол

Вратарь забил со штрафного и спас команду от поражения (видео)

В овертайме команды не отличились, а в последовавшей серии пенальти Альварес отбил один удар (еще в одном случае соперник попал в штангу) и вывел команду в финал (счет в серии пенальти 4:1). Интересно, что из-за сильного дождя игра прерывалась более чем на 20 минут, но в итоге матч был доигран.
Sportmail.ru 07:49
Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
16
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
34
Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
51
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
11
Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
187
Общество

В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет и дали ведра

Пациенты медучреждения в Улан-Удэ возмутились и стали публиковать информацию о запрете посещать туалет в соцсетях.
RuNews24.ru 09:45
16
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
3,6K
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
572
Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
48
Шоу-бизнес

Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной

Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
1
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное