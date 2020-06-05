Коронавирус
Российская газетаНабиуллина рассказала о сроках восстановления занятости
"Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года", - сказала глава ЦБ.
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Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКоммерсантъ 09:00
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