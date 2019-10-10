Финансы

Накануне.RuНакануне.RuНабиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Центробанк рассматривает разные варианты снижения ключевой ставки в текущем году.
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В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

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Российская газета вчера в 05:04
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«Сбербанк Управление активами» отмечает также, что и мужчины, и женщины активно осваивают инвестирование через закрытые паевые фонды в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход.
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Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль

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Реальное время вчера в 16:38
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WSJ назвала имя нового посла США в России

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РБК 06:06
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Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

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Коммерсантъ вчера в 01:53
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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