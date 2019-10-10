Финансы
Накануне.RuНабиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
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ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику до прихода в экономику бюджетных денег
Коммерсантъвчера в 19:04
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Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com 09 октября в 23:51
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика
Президент Туркменистана попросил Путина о поставках Aurus
RT на русском 03:09
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Армия и оружие
За неделю истребители 16 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители дежурных сил ПВО 16 раз поднимались на перехват у границ России, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Аргументы и Факты вчера в 18:55
Общество
Премьер Японии Абэ предупредил нацию о «супер-тайфуне»
"Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия жителей", - заявил Абэ в эфире телеканала NHK.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
«Сбербанк Управление активами» отмечает также, что и мужчины, и женщины активно осваивают инвестирование через закрытые паевые фонды в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход.
РБК 03:01
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль
В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Реальное время вчера в 16:38
Политика
WSJ назвала имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана новым послом в России.
РБК 06:06
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Армия и оружие
Путин назвал реальной угрозу нашествия боевиков из Сирии
Странам СНГ нужно мобилизовать усилия спецслужб для купирования угрозы прихода боевиков с территории Сирии после начала военной операции Турции, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 06:13
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
«Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии
Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.
Sport24.ru 05:42
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Общество
Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
РИА Новости 04:45
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ вчера в 01:53
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service вчера в 12:24
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Шоу-бизнес
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Российская газета 04:59
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Гаджеты
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold будет стоить 599 долларов
В России продажи гибкого смартфона от южнокорейского IT-гиганта начнутся с 25 октября, тогда как французские поклонники бренда уже почти месяц назад, 18 сентября, смогли приобрести аппарат в магазинах страны.
OAnews вчера в 03:47
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02