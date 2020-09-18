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Известия

Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке, сообщает «РИА Новости» 18 сентября. «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — сказала председатель ЦБ РФ.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением.
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
 18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
Фонтанка.Рувчера в 09:45
Подробнее о событии
РЕН ТВ

На паузу: Набиуллина подтвердила ситуацию в экономике РФ новой брошью

РЕН ТВвчера в 09:25
Фонтанка.Ру

Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара

Фонтанка.Рувчера в 09:45
URA.Ru

Глава ЦБ рассказала, как выбирает броши для пресс-конференций

URA.Ruвчера в 09:38
РБК

Набиуллина надела брошь play and pause на пресс-конференцию по ставке

РБКвчера в 10:51
Известия

Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ

Известиявчера в 09:21
Lenta.ru

Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике

Lenta.ruвчера в 09:02
Комсомольская правда

Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь

Комсомольская правдавчера в 08:51

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

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REGNUMвчера в 13:04
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В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

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RT на русском03:30
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