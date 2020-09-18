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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке, сообщает «РИА Новости» 18 сентября. «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — сказала председатель ЦБ РФ.

Эльвира Набиуллина российский политик Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением.