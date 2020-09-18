Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке, сообщает «РИА Новости» 18 сентября. «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — сказала председатель ЦБ РФ.В источнике
Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением.
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
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