Ведомости 8

Как отмечает агентство, Набиуллина уже появлялась перед журналистами с брошками в форме домика, подковы, голубя, неваляшки и V-образной кривой. На этот раз глава Центробанка надела украшение со знаком «пауза». «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», - объяснила она.