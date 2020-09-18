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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Набиуллина рассказала о выборе украшений для пресс-конференций

Как отмечает агентство, Набиуллина уже появлялась перед журналистами с брошками в форме домика, подковы, голубя, неваляшки и V-образной кривой. На этот раз глава Центробанка надела украшение со знаком «пауза». «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», - объяснила она.В источнике
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
 18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
Фонтанка.Рувчера в 09:45
Подробнее о событии
РБК

Набиуллина надела брошь play and pause на пресс-конференцию по ставке

РБКвчера в 10:51
Фонтанка.Ру

Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара

Фонтанка.Рувчера в 09:45
Lenta.ru

Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике

Lenta.ruвчера в 09:02
РЕН ТВ

На паузу: Набиуллина подтвердила ситуацию в экономике РФ новой брошью

РЕН ТВвчера в 09:25
Известия

Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ

Известиявчера в 09:21
URA.Ru

Глава ЦБ рассказала, как выбирает броши для пресс-конференций

URA.Ruвчера в 09:38
Комсомольская правда

Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь

Комсомольская правдавчера в 08:51

КС белорусской оппозиции создаст группу для диалога с ЕС

Минск, 19 сентября 2020, 16:54 — REGNUM Переговорную группу, в состав которой войдут члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, создадут для выстраивания диалога с западными партнерами после 5 ноября 2020 г. Об этом сообщила 19 сентября пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM09:54
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41
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Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное времявчера в 01:19