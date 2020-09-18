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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Набиуллина рассказала о выборе украшений для пресс-конференций

Как отмечает агентство, Набиуллина уже появлялась перед журналистами с брошками в форме домика, подковы, голубя, неваляшки и V-образной кривой. На этот раз глава Центробанка надела украшение со знаком «пауза». «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», - объяснила она.В источнике
С чего всё началось
«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — заявила
 18 сентября Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, когда журналисты обратили внимание на необычный аксессуар.
Фонтанка.Рувчера в 09:45
Подробнее о событии
РБК

Набиуллина надела брошь play and pause на пресс-конференцию по ставке

РБКвчера в 10:51
Фонтанка.Ру

Брошь, да в ней намек. Набиуллина раскрыла секрет выбора любимого аксессуара

Фонтанка.Рувчера в 09:45
Комсомольская правда

Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь

Комсомольская правдавчера в 08:51
РЕН ТВ

На паузу: Набиуллина подтвердила ситуацию в экономике РФ новой брошью

РЕН ТВвчера в 09:25
Известия

Набиуллина рассказала о выборе брошек на заседания ЦБ

Известиявчера в 09:21
Lenta.ru

Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике

Lenta.ruвчера в 09:02
URA.Ru

Глава ЦБ рассказала, как выбирает броши для пресс-конференций

URA.Ruвчера в 09:38

МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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