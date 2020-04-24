Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

с чего всё началось

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции. Такую точку зрения озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В пятницу председатель Банка России провела онлайн-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора.

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. 109

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,7K

Наука Смерчи на севере Европы оказались регулярным явлением Ученым удалось посчитать, насколько часто там появлялись смерчи за последние 1 100 лет и оказалось, что на севере Европы они оказались регулярным явлением. 7

Общество В России заявили о необходимости продлить режим самоизоляции О необходимости продлить ограничительные меры заявила глава службы Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, запись которого опубликована на сайте правительства. 3,3K

Происшествия В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 98

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 350

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 253

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 21

Гаджеты Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12 Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен. 1

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 100

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 50

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 269

Политика Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. 18

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 208

Единоборства Майк Тайсон намерен вернуться на ринг Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.