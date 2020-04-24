Экономика

НТВНТВНабиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции. Такую точку зрения озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В пятницу председатель Банка России провела онлайн-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
ТАССвчера в 08:51

Подробнее о событии

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБКвчера в 09:26

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рфвчера в 08:32

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъвчера в 09:14

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ruвчера в 08:53

Набиуллина раскрыла, к чему приведет тотальная раздача денег россиянам

Московский Комсомолецвчера в 08:52

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

ТАССвчера в 08:51

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ruвчера в 09:19
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Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 23 апреля в 11:13
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Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
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Наука

Смерчи на севере Европы оказались регулярным явлением

Ученым удалось посчитать, насколько часто там появлялись смерчи за последние 1 100 лет и оказалось, что на севере Европы они оказались регулярным явлением.
Газета DAILY вчера в 13:53
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости 23 апреля в 15:25
1,4K
Общество

В России заявили о необходимости продлить режим самоизоляции

О необходимости продлить ограничительные меры заявила глава службы Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, запись которого опубликована на сайте правительства.
Lenta.ru вчера в 13:32
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Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру вчера в 06:40
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
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Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
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Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
21
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Общество

«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

РИА Новости вчера в 22:16
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera 23 апреля в 15:29
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Культура

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Мы снимали историю о прощении»

Татар-информ 23 апреля в 10:12
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Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Известия вчера в 20:13
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
957
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
100
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 23 апреля в 03:18
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Космос

SpaceX запустил на орбиту еще 60 интернет-спутников

Всего же на орбиту планируется вывести почти 12 000 спутников к концу 2021 года.
Популярная механика 23 апреля в 10:27
22
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
32
Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
18
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
208
Единоборства

Майк Тайсон намерен вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,2K
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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