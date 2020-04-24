Экономика
НТВНабиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции. Такую точку зрения озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В пятницу председатель Банка России провела онлайн-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАССвчера в 08:51
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Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
Коммерсантъвчера в 09:14
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Московский Комсомолецвчера в 08:52
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РБК вчера в 10:29
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США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
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«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание
РИА Новости вчера в 22:16
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RT на русском 00:00
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera 23 апреля в 15:29
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Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Мы снимали историю о прощении»
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Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году
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Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
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Вести.Ru вчера в 06:58
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Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
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Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
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SpaceX запустил на орбиту еще 60 интернет-спутников
Всего же на орбиту планируется вывести почти 12 000 спутников к концу 2021 года.
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Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
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Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
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