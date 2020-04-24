Экономика
НТВНабиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции. Такую точку зрения озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В пятницу председатель Банка России провела онлайн-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора.
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Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС24 апреля в 08:51
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Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
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News.ru 24 апреля в 07:39
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Московская перспектива 24 апреля в 07:14
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РИА Новости 24 апреля в 10:58
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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
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Российская газета 24 апреля в 09:45
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И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
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РИА Новости вчера в 23:46
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Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
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Коммерсантъ вчера в 21:52
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Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
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10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Авто
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Автоновости дня 24 апреля в 13:03
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В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
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Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Lenta.ru вчера в 22:03