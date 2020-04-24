Экономика
НТВНабиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции. Такую точку зрения озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В пятницу председатель Банка России провела онлайн-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАССвчера в 08:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению
Коммерсантъвчера в 09:14
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:29, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Дана Борисова показала грудь в прямом эфире
Блондинка вышла в прямой эфир с Олесей Малибу. И чтобы привлечь внимание аудитории, она решила показать грудь.
Блокнот.ру вчера в 07:02
Происшествия
В Екатеринбурге автобус и такси загорелись после столкновения
REGNUM вчера в 23:39
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
Россияне готовятся провести майские праздники на даче
Россияне готовятся провести майские праздники на дачах, онлайн-продажи соответствующих товаров выросли в разы.
ФАН вчера в 23:05
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу
Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Происшествия
В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом
Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы.
REGNUM 00:09
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС вчера в 11:46
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Общество
Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.
Lenta.ru вчера в 15:47
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».
BFM.ru вчера в 18:31
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens вчера в 04:56
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor вчера в 02:31
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru 23 апреля в 17:11
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Общество
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны
Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:14
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Известия вчера в 21:18
Наука
Риски передачи коронавируса половым путем оценены
Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем.
ToDay News Ufa 23 апреля в 09:06
Происшествия
Оперштаб опубликовал данные о новых зараженных в Волгоградской области
Оперативный штаб Волгоградской области опубликовал возраст и место проживания всех новых зараженных, которые были выявлены в регионе за сутки.
МТВ онлайн вчера в 11:03
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия
Из Индии и Таиланда в Кузбасс возвращается ещё 21 человек
В ночь с 24 на 25 апреля вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» почти с 200 россиянами прибыл в новосибирский аэропорт «Толмачёво» из индийского штата Гоа.
Сибдепо вчера в 14:47