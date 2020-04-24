Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию

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Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции. Об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка.