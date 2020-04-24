Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
Ещё 
США
Экономика
Ещё 
Интересное
Экономика
Ещё 
Политика
Экономика
Ещё 
Общество
Экономика
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Экономика
Ещё 
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию
Национальная служба новостей
  • Национальная служба новостей
  • Росбалт
  • Версия-Саратов
  • КМВ Новости
  • Царьград
  • Газета.Ru
  • Инфорос
  • Ruposters.ru
  • Общественная служба новостей
  • Собеседник
  • Профиль
  • Радио Комсомольская правда
  • Вечерняя Москва
  • Инфо24
  • ФАН
  • РБК
  • Smolnarod.ru
  • Evo-rus.com
  • VSE42.RU
  • ИА Красная Весна
  • НТВ
  • Комсомольская правда
  • Вестник Кавказа
Смотрите также
Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции. Об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка.В источнике
Оценить
334
263
С чего всё начиналось
alt

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
ТАСС 08:51
Подробнее о событии
alt

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБК 09:26
alt

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

ТАСС 08:51
alt

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ru 09:19
реклама
Главное