Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUНабиуллина: российская экономика восстановится за несколько кварталов

Российская экономика не восстановится быстро после эпидемии коронавирусного заболевания и финансово-экономического кризиса. Возобновление экономической активности займет несколько кварталов. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в среду, 10 июня.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ТАСС03:08

Подробнее о событии

Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

Российская газета04:09

Набиуллина прогнозирует восстановление экономики за несколько кварталов

Коммерсантъ03:50

В ЦБ заявили, что восстановление экономики займет несколько кварталов

Газета.Ru03:29

Глава ЦБ: когда восстановится российская экономика

URA.Ru03:39

Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Вести.Ru03:31

Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

Известия03:41

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

ТАСС03:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
1,1K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
113
Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
61
Общество

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК 23:00
Космос

В Австралии готовятся построить самый мощный телескоп в мире

Ридус 10:23
Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Газета.Ru 16:07
109
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,6K
Здоровье

Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, п общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM 22:54
3
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади

Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 11:23
Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука 04:49
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ 02:44
5
Происшествия

Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru 11:53
868
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
773
Единоборства

UFC объявил о дате третьего боя Миочича и Кормье

Американские бойцы смешанного стиля (MMA) Стипе Миочич и Даниэль Кормье проведут титульный поединок 15 августа, сообщила пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН 23:26
8
Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
327
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 20:20
816
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,9K
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
2
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
206
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
62
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
718
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
102
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
389
Общество

У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка

Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru 11:45
19
Шоу-бизнес

У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса

КМВ Новости 08:17
36
Здоровье

В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19

Авторы документа, рабочая версия которого есть в распоряжении РИА Новости, приводят варианты дополнительного лечения, из которых врач может выбрать те рекомендации, которые соответствуют его опыту и состоянию пациента.
РИА Новости 20:37
10
Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
3
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
65
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное