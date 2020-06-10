Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Российская экономика не восстановится быстро после эпидемии коронавирусного заболевания и финансово-экономического кризиса. Возобновление экономической активности займет несколько кварталов. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в среду, 10 июня.

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