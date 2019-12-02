Экономика

ПолитсоветПолитсоветГлава ЦБ заявила о выгодности хранения денег в рублях

Глава ЦБ объяснила выгоду от хранения денег в рублях низкой инфляцией. Она также заметила, что люди все чаще стали прибегать к вложению денег в частные инвестиции.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Набиуллина заявила, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

Инфорос04:03

Набиуллина убеждена, что россияне должны чувствовать выгоду от хранения денег в рублях

iReactor03:08

Набиуллина: россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

Ведомости03:23

Председатель Банка России заявила о выгодности рублевых вложений для россиян

Экономика сегодня03:15

Набиуллина считает, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

Piter.tv03:46

Набиуллина: россиянам надо хранить сбережения в рублях

News.ru02:58

Набиуллина считает, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

ТАСС02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Происшествия

ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

РИА Новости 03:22
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

RT на русском 04:17
Политика

Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости 29 ноября в 11:16
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Известия вчера в 23:05
Футбол

Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Daily Storm 30 ноября в 13:04
Футбол

«Краснодар» 2 декабря примет «Тамбов»

В 6-м туре РПЛ черно-зеленые забрали три очка в Тамбове, забив два гола. Матч «Краснодар» - «Тамбов» состоится 2 декабря.
Кубанские новости вчера в 23:55
Авто

Аргументы и факты, почему Geely Atlas лучше своих «одноклассников»

Pokatim.ru вчера в 23:00
Политика

Российский посол призвал НАТО пересмотреть отношения с РФ

Несмотря на разногласия по некоторым вопросам, Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.
Политическая Экспертиза 01:31
Единоборства

Дагестанский чемпион Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца

Махачкалинские известия 30 ноября в 11:54
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Политика

В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400

RT на русском 03:49
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Здоровье

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
News.ru вчера в 14:39
Общество

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

РИА Новости 03:56
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
Общество

Названа стоимость создания нового российского авианосца

Создание нового российского авианосца обойдется в 300−400 млрд рублей, если такое решение будет принято.
REGNUM 00:28
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник инвестирует в российские фильмы

Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Афиша Daily 01:27
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Кино

«Ведьмак» превзошел «Игру престолов», считают критики

Культуромания 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное