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Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением.
ТАСС
Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику.
РИА Новости
Набиуллина также отметила, что проводимая ЦБ политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян.
ТАСС
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7-6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
ТАСС

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