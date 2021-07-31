По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7-6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
Чемпион России по футболу сезона-2017/18 в составе московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов подписал контракт со столичным "Велесом", сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
У самолета Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, он обнаружен, угрозы его здоровью нет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Партнером магистратуры в "Сириусе" станет Научно-Технический Центр (НТЦ) "Газпром нефти", где уже несколько лет успешно развивается внутрикорпоративная образовательная программа по управлению инновациями.
В Брянске до смерти замучили пытками 28-летнего уроженца Дагестана Ислома Облокулова, который полтора года назад убил в одном из московских клубов сына бывшего главы «Дагводоканала», пишет Baza в своем Telegram-канале в субботу, 31 июля.
Стоимость контракта — 13,3 млрд руб. Стоит отметить, что турецкая компания стала единственным участником данного тендера, так как российские предприятия не решились заниматься строительством за указанные деньги и в установленные сроки.
Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-июле 2021 года составили 14,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 13,8%, сообщила биржа.
Правила и хитрости от специалистов Роспотребнадзора – в материале "МП" Фото: make-eat.ru На центральном рынке арбузы из Казахстана можно купить по цене 120 руб. кг. (целый – это примерно 5-6 кг), дыню за 200-250 руб. (иранские и узбекские).