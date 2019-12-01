Экономика

DP.RUDP.RUНабиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Согласно статистике ЦБ, по состоянию на 1 ноября средняя ставка по ипотеке в России составила 9,4% годовых. Это значение стало минимальным за последние 2 года. 27 ноября банк "ВТБ" объявил о снижении ставок по ипотеке до 8,4% при первоначальном взносе более 50%.
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Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33

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Российская газета12:05

ЦБ допускает снижение ипотечных ставок до 7–8% в среднесрочной перспективе

Коммерсантъ08:29

Набиуллина назвала «реальным» снижение ставок по ипотеке до 7%

РЕН ТВ08:31

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

РИА Новости08:33

Глава Центробанка допустила снижение ставок по ипотеке до 7%

URA.Ru09:15

Набиуллина допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% «в среднесрочной перспективе»

ПРАЙМ08:33

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

ТАСС05:11
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