Финансы
РИА НовостиНабиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику
ТАСС13 февраля в 07:59
ЦБ не ждет существенного влияния продажи Сбербанка на инфляцию и курс рубля
Коммерсантъ13 февраля в 10:22
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Происшествия
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка
Как сообщает ТАСС, у входа в Центральный рынок мужчина открыл огонь из нарезного охотничьего ружья.
Биатлон
Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира
Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.
Политика
МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией
Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
Диетологи порекомендовали никогда нельзя заменять сладким целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.
Политика
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом
Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Армия и оружие
«Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.
Авто
В России отзывают 20-летние автомобили BMW
В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Спорт
Большунов проиграл норвежцам в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Армия и оружие
Эрдоган: заявления США по Сирии не вызывают доверия у Турции
Заявления Соединенных Штатов по Сирии не вызывают доверия у Анкары.
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Кино
Эксперты «прохладно» отреагировали на фильм «Соник в кино»
Эксперты восприняли данную экранизацию некогда популярной игры достаточно прохладно. Премьера ленты уже состоялась на территории США.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Технологии
Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
В Китае вводят смертную казнь за заражение коронавирусом
Как поясняют РИА «Новости», со ссылкой на народный суд Пекина, больных коронавирусом за злонамеренное заражение других ждет «суровое наказание вплоть до смертной казни».
Политика
Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко.
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Политика
Глава МИД КНР призвал США соблюдать торговые договорённости
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США соблюдать торговые договорённости на фоне вспышки нового типа коронавируса.