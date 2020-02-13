Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль

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