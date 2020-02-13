Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль

Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
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Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику

ТАСС13 февраля в 07:59

Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль

РИА Новости13 февраля в 07:58

Продажа доли ЦБ в «Сбербанке» Минфину поддержит рубль

Finam.Ru13 февраля в 04:10

ЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок

РБК13 февраля в 08:42

ЦБ не ждет существенного влияния продажи Сбербанка на инфляцию и курс рубля

Коммерсантъ13 февраля в 10:22

Набиуллина оценила влияние продажи Сбербанка на курс рубля

Российская газета13 февраля в 08:03

Набиуллина: Cделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на курс рубля

ПРАЙМ13 февраля в 08:04
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Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

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В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

В Калининграде вечером произошла перестрелка у Центрального рынка, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на очевидцев.
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Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем

Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем Александром Ратниковым.
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Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Решение об отказе рассматривать план, предложенный Мюнхенской конференцией по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, приняли украинские власти, сообщает издание «Европейская правда», ссылаясь на МИД Украины.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Политика

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
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Лидер Rammstein назвал русским матерным словом свою новую группу

В сети появились новый клип и песня от проекта вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
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На Украине умерла восьмилетняя девочка от преждевременного старения

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США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Коммерсантъ 14:24
Кино

Россияне считают лучшей мелодрамой «Аритмию»

По итогам зрительского голосования, которое провел проект «Кино Mail.ru», лучшей российской мелодрамой, начиная с 2000 года, стала «Аритмия» 2017 года режиссера Бориса Хлебникова.
Мойка78 13 февраля в 19:32
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Происшествия

На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути

На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
Газета.Ru 13:18
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru 03:20
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Piter.tv вчера в 04:08
Происшествия

Полиция Тольятти проверяет, почему к дому завезли землю с могил

Полиция начала проверку после сообщения о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
BFM.ru 11:55
Футбол

Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

Газета.Ru 14:21
Общество

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия 13:02
Спорт

Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»

Городской телеканал (Брянск) 14:07
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

RT на русском 07:43
Футбол

Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
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Политика

В ГД прокомментировали желание Зеленского провести выборы в Крыму

В Госдуме прокомментировали предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским инициативу о проведении выборов на территории Крыма.
Газета.Ru 09:37
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
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Биатлон

Глава РУСАДА Ганус подтвердил дисквалификацию биатлониста Устюгова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что его организации было известно заранее о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова, которого лишили золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи.
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Эксперты The Independent составили рейтинг худших сцен секса в кино

Эксперты издания The Independent составили рейтинг худших сцен секса, которые встречались в истории мирового кинематографа.
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Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости вчера в 06:31
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