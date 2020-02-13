Экономика
РИА НовостиНабиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
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Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику
ТАСС13 февраля в 07:59
ЦБ не ждет существенного влияния продажи Сбербанка на инфляцию и курс рубля
Коммерсантъ13 февраля в 10:22
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