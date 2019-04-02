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ИнтерфаксИнтерфаксНабиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

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В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
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Набиуллина заявила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

Свободная Пресса07:59

Набиуллина сообщила о шоке предложения и спроса в России

Московский Комсомолец07:48

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

Интерфакс07:20

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
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