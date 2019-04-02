В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

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