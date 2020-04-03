Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксНабиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
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Шок спроса и предложения. Как понимать выступление Набиуллиной

Anews09:46

Набиуллина сообщила о шоке предложения и спроса в России

Московский Комсомолец07:48

Набиуллина заявила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

Свободная Пресса07:59

Набиуллина рассказала о «беспрецедентном шоке»

Росбалт09:20

Набиуллина: восстановление экономики РФ зависит от рынка нефти

REGNUM07:36

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

Интерфакс07:20
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Политика

Губернатор Камчатки Илюхин заявил об уходе в отставку

58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Интерфакс - Россия вчера в 18:13
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Происшествия

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Газета.Ru 06:59
Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Кино

Режиссер «Аннабель» выложил в сеть короткометражный хоррор

Стокгольм, 3 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Короткометражный фильм ужасов «Shadowed» («В тени») выпустил создатель «Проклятия Аннабель» шведский режиссер Дэвид Сандберг.
REGNUM 07:54
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Общество

Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Профиль 03:20
Политика

МИД: США оплатили половину российского медоборудования

В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Общество

Королева Елизавета II обратится к нации из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолец 09:41
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Гаджеты

Apple случайно подтвердила разработку AirTags

Ранее Tile жаловалась, что Apple требует от пользователей многократно подтверждать согласие на то, чтобы приложение Tile работало в фоновом режиме.
Хайтек+ 06:23
Авто

Mazda выпустила спецверсии моделей к своему 100-летию

Самые богатые версии тогдашнего купе Mazda R360 имели двухцветную окраску кузова с бордовой крышей.
Тарантас Ньюс 09:21
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте побрился налысо

К последней категории отнёс себя младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров.
Bimru.ru 08:53
Политика

Путин объяснил, зачем продлевать карантинные мероприятия в России

Президент России Владимир Путин объяснил, что карантинные мероприятия, введённые до мая, нужны, чтобы удержать распространение коронавируса.
Life.ru 09:53
Общество

Проститутки в Германии пострадали от коронавируса

ToDay News Ufa 08:04
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Общество

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Футбол

Джикия: пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться

Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться.
RT на русском 09:40
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
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