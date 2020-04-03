Коронавирус
ИнтерфаксНабиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ
В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
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Политика
Губернатор Камчатки Илюхин заявил об уходе в отставку
58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Происшествия
Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Здоровье
Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
Кино
Режиссер «Аннабель» выложил в сеть короткометражный хоррор
Стокгольм, 3 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Короткометражный фильм ужасов «Shadowed» («В тени») выпустил создатель «Проклятия Аннабель» шведский режиссер Дэвид Сандберг.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Политика
МИД: США оплатили половину российского медоборудования
В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
Королева Елизавета II обратится к нации из-за пандемии коронавируса
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Гаджеты
Apple случайно подтвердила разработку AirTags
Ранее Tile жаловалась, что Apple требует от пользователей многократно подтверждать согласие на то, чтобы приложение Tile работало в фоновом режиме.
Авто
Mazda выпустила спецверсии моделей к своему 100-летию
Самые богатые версии тогдашнего купе Mazda R360 имели двухцветную окраску кузова с бордовой крышей.
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте побрился налысо
К последней категории отнёс себя младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров.
Политика
Путин объяснил, зачем продлевать карантинные мероприятия в России
Президент России Владимир Путин объяснил, что карантинные мероприятия, введённые до мая, нужны, чтобы удержать распространение коронавируса.
Общество
Проститутки в Германии пострадали от коронавируса
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Общество
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Футбол
Джикия: пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться
Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.