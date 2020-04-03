Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксНабиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
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Набиуллина: в России наблюдается беспрецедентный шок предложения из-за пандемии COVID-19

Экономика сегодня11:38

Набиуллина заявила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

Свободная Пресса07:59

Набиуллина рассказала о «беспрецедентном шоке»

Росбалт09:20

Шок спроса и предложения. Как понимать выступление Набиуллиной

Anews09:46

Набиуллина сообщила о шоке предложения и спроса в России

Московский Комсомолец07:48

Набиуллина: восстановление экономики РФ зависит от рынка нефти

REGNUM07:36

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

Интерфакс07:20
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Здоровье

Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса

По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных».
РБК 04:00
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные в вашей организации сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
Общество

Режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе хотят в тестовом формате ввести локальный режим ЧС.
Вестник Кавказа 08:19
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Первый российский регион ввел комендантский час

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Блокнот.ру 02:21
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Кино

Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM 09:29
Общество

Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Газета.Ru 11:32
Происшествия

Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Интерфакс 11:34
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля

Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий.
МТВ онлайн 10:02
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Происшествия

В регионе увеличилось число заболевших коронавирусом

В соответствии с предписанием территориального Роспотребнадзора оперативно выявлен круг лиц, которые контактировали с данным пациентом.
ГТРК Тамбов 11:21
Общество

В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»

В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Янтарный Край 11:33
Здоровье

Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
Питерские заметки 08:53
Общество

Борис Джонсон не вылечился от коронавируса за неделю самоизоляции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня сообщил, что за неделю самоизоляции ему не удалось вылечиться от коронавируса.
Актуальные Новости 10:07
Общество

В США установлен рекорд по безработице

За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
МонаВиста 08:08
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Футбол

«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года

55-летний специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года.
Sports.ru 11:22
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Политика

Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
NewInform вчера в 10:37
Футбол

Футболисты «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

Футболисты московского "Динамо" не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов из-за пандемии коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:27
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Здоровье

COVID-19 не реагирует на антималярийные препараты: ученые выявили новые формы передачи коронавируса

Коронавирус определили им новое назначение: китайские врачи включили их в список борьбы с COVID-19, и препараты сразу же стали пользоваться огромным спросом во всем мире, хотя нет ни какого подтверждения их эффективности в этом случае.
Экология Регионов 02:55
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