Набиуллина сообщила о рекордном оттоке средств с банковских депозитов
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Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации банков России.В источнике
С чего всё началось
ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений
Банк России в этом году на фоне снижения ставок зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II съезда Ассоциации банков России.
ТАССвчера в 08:37
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