Газета.RuНабиуллина сообщила о трудностях российского бизнеса с закупками швейной фурнитурыИз-за санкций российские швейные производства столкнулись с трудностями в приобретении швейной фурнитуры, в том числе с нехваткой пуговиц.РБКГлава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила, что санкции ударили не только по тем областям рынка, которые полностью зависят от импорта, но и по имеющимся в России производствам.АБНДля производства бумаги использовалась российская древесина, но иностранные отбеливающие химикаты.Ведомости«Именно структурная перестройка будет определять ситуацию в экономике в течение нескольких кварталов», — подчеркнула она.РБКЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМой БрянскРБКГазета.RuРБКПуть ОктябряПроТуймазыАБНПодробнее о событииНабиуллина сообщила о трудностях российского бизнеса с закупками швейной фурнитурыГазета.Ru05:47Набиуллина рассказала о трудностях швейных производств с закупками пуговицПуть Октября06:13Российских швей оставили без пуговицОбщественная служба новостей06:04Швейной индустрии в России не хватает пуговицАБН06:31Набиуллина сообщила о трудностях швейных производств с закупками пуговицВедомости05:44Набиуллина: Россия испытывает трудности с закупкой пуговицПервый Севастопольский05:43Набиуллина сообщила о трудностях российского бизнеса с закупками пуговицРБК04:47Показать ещёОценить20Поделиться