Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет. Но, как и в марте, сейчас она предостерегла считать происходящее в экономике рецессией: обычно рецессией считается отрицательный темп экономического роста на протяжении нескольких кварталов подряд, не меньше двух.

Набиуллина спрогнозировала спад экономики в 2020 году

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