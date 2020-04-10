Экономика
ВедомостиНабиуллина спрогнозировала спад экономики в 2020 году
Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет. Но, как и в марте, сейчас она предостерегла считать происходящее в экономике рецессией: обычно рецессией считается отрицательный темп экономического роста на протяжении нескольких кварталов подряд, не меньше двух.
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Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Автоновости дня вчера в 02:44
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19.
Мой Брянск 06:26
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Транспорт
Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры против коронавируса
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала ввести в городе дополнительные профилактические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:48
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество
В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера
В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о его состоянии. Борис Джонсон идет на поправку.
Невские Новости 09:45
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400
Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
Общество
Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»
Lenta.ru 07:45
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» шести самолетов в России
Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о "минировании" шести самолетов, следующих в Москву и из Москвы.
ТАСС 09:37
Общество
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции
Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Pro Город НН вчера в 11:20
Армия и оружие
Украина обвинила ДНР и ЛНР в усилении обстрелов
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в усилении обстрелов украинских позиций на линии соприкосновения.
Lenta.ru 09:47
Общество
В Курганской области введен пропускной режим
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в связи с многочисленными нарушениями режима самоизоляции ввел на территории региона пропускной режим.
Российская газета 04:23
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00