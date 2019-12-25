Экономика

РБКРБКНабиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters.
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Накануне.Ru17:53

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

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RT на русском06:36
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«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

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Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов

Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
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Общество

QIWI продала свою сеть постаматов

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
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Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
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МЧМ-2020 по хоккею стартует в Чехии

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ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратят на празднование Нового года

Россияне планируют потратить на празднование Нового года в на 3 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
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«Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом»

"Нафтогаз" работает над текстами соглашений для реализации подписанного Россией и Украиной протокола по газовому сотрудничеству, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
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Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
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Первый пассажирский поезд прибыл в Севастополь через Крымский мост

На железнодорожный вокзал Севастополя поезд прибыл в половине десятого утра под торжественный марш оркестра, пишет ТАСС.
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Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины

«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
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Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

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Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
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Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
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СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
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Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
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