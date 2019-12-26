Экономика

РБКРБКНабиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters.
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Антон Силуанов
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
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