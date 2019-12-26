Экономика
РБКНабиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters.
Читать в источнике
Оценить259
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 05:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято
Интерфакс - Россия25 декабря в 07:15
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:06, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Происшествия
В Свердловской области потушили пожар в ангарах
Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Гармаш со сцены «Современника» сообщил о смерти Волчек
Актер Сергей Гармаш рассказал со сцены зрителям театра "Современник" о смерти художественного руководителя Галины Волчек.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в РФ в 2020 году
Модернизированные версии Hyundai Solaris и Creta дебютируют на российском рынке уже в первой половине грядущего года.
Единоборства
Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру
Российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Энергетика
Нефть продолжает расти после преодоления $67 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.
Недвижимость
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Происшествия
Кузбассовец незаконно срубил более 700 елей, чтобы продать их
Космос
На фотографиях с Марса разглядели ракушку
На фотографиях с Марса, сделанных марсоходами, рассмотрели настоящую, совсем как на Земле, ракушку.
Энергетика
Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Политика
Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Здоровье
До конца года в больницы Прикамья доставят новое оборудование
Новые суточные мониторы должны быть поставлены до конца текущего года в 20 учреждений здравоохранения Прикамья, в том числе в больницы и поликлиники городов Пермь, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Оса, Чернушка, Березники, Лысьва и Кудымкар.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
Общество
Москва потратит на празднование Нового года почти 1 млрд рублей
Празднование Нового года обойдется Москве в 914 млн рублей.
Общество
Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.