Экономика

РБКРБКНабиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters.
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«Амур» всухую обыграл «Торпедо», продлив победную серию до трёх матчей

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Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

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Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
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"Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть", - указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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