Экономика
РБКНабиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters.
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Reuters: Правительство РФ планирует использовать ФНБ для покупки доли ЦБ в Сбербанке
Национальная служба новостей13:23
Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято
Интерфакс - Россия07:15
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В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
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Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
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О задержании националиста и бойца смешанного стиля Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан стало известно 24 декабря.
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Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
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Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов
"Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть", - указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.
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Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
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