Экономика
РБКНабиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Reuters: Правительство РФ планирует использовать ФНБ для покупки доли ЦБ в Сбербанке
Национальная служба новостей13:23
Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято
Интерфакс - Россия07:15
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Экономика
Господдержка «Евродон-Юг» на 400 млн руб не спасла предприятие от банкротства – Счетпалата
Господдержка одного из крупнейших производителей мяса индейки в России ООО "Евродон-Юг" на 400 миллионов рублей не спасла предприятие от банкротства, следует из отчета Счетной палаты РФ.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Общество
Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки
Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Политика
Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов
Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае
24 декабря около 12 часов по местному времени в Хабаровском крае при проведении испытательных полётов потерпел крушение новейший российский боевой самолёт Су-57.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Кино
Создательница «Ведьмака» пообещала раскрыть историю во втором сезоне
Шоураннер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала зрителям о втором сезоне сериала: история будет более сфокусированная, а герои начнут пересекаться.
Общество
Экс-супруг норвежской принцессы совершил суицид
Бывший муж норвежской принцессы Марты Луизы писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Политика
ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Гаджеты
Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Игры
В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин в Москве 25 декабря принял участие в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади.
Кино
Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Общество
Девы окажутся в центре корыстных планов, а у Весов все разладится
Дева Дева окажется во власти соблазнов и корыстных планов одного человека.
Политика
«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах
Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Энергетика
6,2 трлн рублей принесла бюджету России сделка ОПЕК+
Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.