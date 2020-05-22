Финансы

ПРАЙМПРАЙМНабиуллина: ускорение роста цен из-за ослабления рубля исчерпано

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о том, что ускорение роста цен, которое связано с ослаблением курса рубля, исчерпано.
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Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.
ТАСС22 мая в 06:41

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ЦБ: Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля, исчерпано

Фонтанка.Ру22 мая в 07:27

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Известия22 мая в 07:17

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Эхо Москвы22 мая в 06:23

Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

Коммерсантъ22 мая в 06:59

Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

ТАСС22 мая в 06:41

Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

Газета.Ru22 мая в 06:24

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Российская газета22 мая в 07:15
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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