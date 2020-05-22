Финансы

ПРАЙМПРАЙМНабиуллина: ускорение роста цен из-за ослабления рубля исчерпано

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о том, что ускорение роста цен, которое связано с ослаблением курса рубля, исчерпано.
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с чего всё началось
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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