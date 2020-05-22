Финансы
ПРАЙМНабиуллина: ускорение роста цен из-за ослабления рубля исчерпано
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о том, что ускорение роста цен, которое связано с ослаблением курса рубля, исчерпано.
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с чего всё началось
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).Коммерсантъвчера в 06:59
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Набиуллина: Ускорение роста цен в РФ из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано
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