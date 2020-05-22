с чего всё началось

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о том, что ускорение роста цен, которое связано с ослаблением курса рубля, исчерпано.

Происшествия Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине Ранее сообщалось о задержании мужчины в селе Новоселица Попельнянского района, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта. 95

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 939

Общество В Самарской области продлен режим самоизоляции «Режим самоизоляции в Самарской области продлевается до 31 мая включительно», — сообщили в пятницу, 22 мая в пресс-центре облправительства. 110

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. 215

Общество Шеин: регистр населения России разрушает остатки доверия к государству «Люди не хотят повторения Firewall, огненной стены в китайском формате, и мы считаем, что сегодня несвоевременно принятие данного закона, обсуждение его потому, что он, конечно, разрушает остатки некоего доверия и социальной стабильности в нашей стране», — заявил Шеин. 3,9K

Политика Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей. 657