Финансы

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ). Она также сообщила, что годовая инфляция может достичь локального пика летом.
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с чего всё началось

Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.
ТАСС22 мая в 06:41

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ЦБ: Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля, исчерпано

Фонтанка.Ру22 мая в 07:27

Набиуллина заявила об остановке связанного с ослаблением рубля роста цен

Известия22 мая в 07:17

Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

ТАСС22 мая в 06:41

Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

Коммерсантъ22 мая в 06:59

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Российская газета22 мая в 07:15

Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

Газета.Ru22 мая в 06:24

Набиуллина: Ускорение роста цен в РФ из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

Эхо Москвы22 мая в 06:23
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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