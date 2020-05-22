Финансы
КоммерсантъНабиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ). Она также сообщила, что годовая инфляция может достичь локального пика летом.
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"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.ТАСС22 мая в 06:41
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Набиуллина: Ускорение роста цен в РФ из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано
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