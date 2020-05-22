Финансы

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ). Она также сообщила, что годовая инфляция может достичь локального пика летом.
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с чего всё началось

Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.
ТАСС06:38

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ЦБ: Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля, исчерпано

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Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

Коммерсантъ06:59

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Российская газета07:15

Набиуллина заявила об остановке связанного с ослаблением рубля роста цен

Известия07:17

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ТАСС06:38

Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

Газета.Ru06:24

Набиуллина: Ускорение роста цен в РФ из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

Эхо Москвы06:23
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Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане

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Музыка

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Армия и оружие

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Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
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Главный тренер «Спартака» покинул свою должность

Главный тренер футбольной команды «Спартак-Владикавказ» Валерий Горохов покинул свою должность.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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