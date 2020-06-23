Экономика
News.ruНабиуллина уверена, что мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверена, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора не обернётся обесценением зарплат и сбережений граждан.
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с чего всё началось
У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ТАСС23 июня в 06:49
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Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан
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