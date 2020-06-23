У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверена, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора не обернётся обесценением зарплат и сбережений граждан.

Набиуллина уверена, что мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

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