Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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с чего всё началось

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ТАСС02:44

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Количество розничных инвесторов в РФ растет на фоне снижения ставок по депозитам

ПРАЙМ08:01

Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Коммерсантъ04:51

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URA.Ru03:08

Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Российская газета03:22

В ЦБ отметили потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Известия03:09

Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики

РБК04:45

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

ТАСС02:44
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
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Словарь Collins назвал словом года «климатическую забастовку»

Британский словарь Collins назвал "Слово 2019 года" - это climate strike, "климатическая забастовка".
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Происшествия

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Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
Политика

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
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Футболист Тарасов заявил о готовности «дать леща» женщине

Футболист Дмитрий Тарасов может ударить женщину, которая заходит в его «красную зону».
Известия 09:09
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем

На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика

Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС 02:31
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Происшествия

Во Львове произошла массовая драка фанатов из ФРГ, Франции и Украины

Во Львове произошла массовая драка с участием футбольных фанатов Украины, Франции и Германии.
BFM.ru 01:50
Экономика

Липецку не хватает на жизнь 394 млн рублей

Дефицит городской казны составит 394 млн рублей, причем большая часть его будет покрыта кредитными средствами.
ГТРК Липецк 07:26
Общество

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Происшествия

В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

Российская газета 07:29
Общество

Кержаков выиграл суд против бывшей жены

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их общей дочери.
Взгляд.ру 07:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Происшествия

Экс-чиновник Минкультуры РФ задержан в Австрии

Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.
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Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Армия и оружие

Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК

5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Политика

Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Известия вчера в 18:03
Политика

Захарова назвала заявление Deutsche Welle несусветным позорищем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что немецкий телеканал Deutsche Welle (DW) беззастенчиво врет и их последние заявления являются несусветным позорищем.
Известия 08:07
Происшествия

В Якутии завели дело из-за посторонней женщины за штурвалом самолета

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Спорт

«Зенит» стал официальным партнером PES 2020

Официальный Twitter футбольного симулятора PES сообщает, что «Зенит» стал партнером игры.
Спорт-Экспресс 05:42
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова.
Известия вчера в 04:48
Фигурное катание

Фигуристка из Нижнего Тагила выполнила прыжок в четыре оборота

13-летняя Майя Хромых, начинавшая карьеру в Нижнем Тагиле, на тренировке чисто исполнила четверной сальхов.
Тагильский рабочий 06:57
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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