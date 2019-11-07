Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦентробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако снижать ставку «автоматически» не планирует. Также госпожа Набиуллина выступает за скорейшее проведение структурных реформ в стране.
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Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Коммерсантъ04:51

Набиуллина видит потенциал: ключевая ставка снизится, но не автоматически

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Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

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Известия03:09

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URA.Ru03:08

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РБК04:45

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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