Экономика
КоммерсантъЦентробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки
Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако снижать ставку «автоматически» не планирует. Также госпожа Набиуллина выступает за скорейшее проведение структурных реформ в стране.
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Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Происшествия
За поимку Поволжского маньяка дают три миллиона рублей
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик
Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Авто
Составлен топ-10 регионов РФ по продажам отечественных автомобилей
Лидером в топ-10 регионов России по продажам отечественных автомобилей оказалась Самарская область, где было реализовано 15,5 тыс. авто российских компаний.
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
Общество
В России могут ввести наказание за покупку украденных личных данных
Роскомнадзор в 2020 году подготовит и вынесет на общественное обсуждение предложения о введении ответственности за покупку украденных персональных данных.
Политика
На Украине завели дело после драки Ляшко с депутатом Зеленского
В Киевской области полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта лидера Радикальной партии Олега Ляшко и депутата Андрея Геруса от президентской фракции "Слуга народа".
Общество
Комитет солдатских матерей снял с должности председателя Салиховскую
Комитет солдатских матерей снял с должности своего председателя Флеру Салиховскую после её заявлений об инциденте в Забайкалье, заявил 7 ноября замглавы организации Андрей Курочкин.
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет России опубликовал видео с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения на адвоката в Кемерове, а также задержание нападавшего.
Общество
Китай запретил подросткам-геймерам играть ночью
Новый закон, ограничивающий времяпрепровождение подростков за видеоиграми, вступил в силу в Китае.
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.
Технологии
В Китае приступили к разработке 6G
Министерство науки и технологии КНР сегодня официально объявило о начале работ над разработкой мобильной связи 6 поколения (6G).
Кино
Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта
7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
Экономика
«Нафтогаз» потратит €120 млн ЕБРР на покупку газа в Европе
Согласно договорённостям, ЕБРР выкупил евробонды «Нафтогаза» на €120 млн, при этом сумму можно использовать только на приобретение газа в соответствии с тендерными процедурами Евросоюза.
Экономика
Исследование: малый и средний бизнес в России движется к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации, выяснили эксперты Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, которые регулярно подсчитывают индекс деловой активности RSBI.
Наука
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Общество
РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь
МВД России планирует до 30 июля 2020 года разработать меры блокировки сигналов сотовой связи в исправительных учреждениях.
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Авто
Mitsubishi анонсировала тизером обновленные Mirage и Attrage
Серийное производство обновленных Mitsubishi Mirage (Mirage G4) и Attrage (SpaceStar) наладят на заводе в Лаем Чабанг в Таиланде, где сейчас выпускают их дорестайлинговые версии.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».