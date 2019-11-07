Экономика
REGNUMНабиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:53, Вашингтон
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК вчера в 20:18
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о добыче нефти в Сирии
В Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо местных общин, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 00:39
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Общество
В Китае появился комендантский час для несовершеннолетних игроков
В Китае в рамках борьбы с игровой зависимостью были введены новые правила для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.
ИнфоСМИ вчера в 12:56
Единоборства
Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию
Чемпионат вчера в 04:01
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 порадовал не только камерой
Смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10 в Европе с 15 ноября по цене 549 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 22:41
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 06 ноября в 04:44
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Bimru.ru вчера в 22:33
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Авто
АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
Автоновости дня вчера в 00:31
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня вчера в 07:46
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru 06 ноября в 05:55
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости вчера в 07:26
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
БИЗНЕС Online вчера в 00:14
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Технологии
Российский квантовый компьютер оценили в 24 млрд рублей
Проект потребует финансирования объёмом 24 миллиарда рублей и продлится до 2024 года. Офис по реализации проекта возглавил Руслан Юнусов.
iXBT.com вчера в 04:14
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Пятый канал вчера в 22:39
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru вчера в 09:20
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Rambler News Service 05 ноября в 13:00
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20