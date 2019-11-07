Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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с чего всё началось

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ТАССвчера в 07:59

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Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Коммерсантъвчера в 09:51

Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики

РБКвчера в 09:45

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

ТАССвчера в 07:59

Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Российская газетавчера в 08:22

В ЦБ отметили потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Известиявчера в 08:09

Центробанк допустил очередное снижение ключевой ставки

URA.Ruвчера в 08:08

Набиуллина допустила дальнейшее понижение ставки

Интерфаксвчера в 09:21
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
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Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 10:50
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Бывший чиновник Минкультуры задержан в Австрии

По запросу РФ полиция Испании задержала бывшего чиновника Минкульта в Австрии. Также в Испании задержаны бывшая жена чиновника и сын.
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В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
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В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти

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Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей

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Lenta.ru 11:23
Происшествия

После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 10:18
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В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
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Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»

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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
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Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими

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Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
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Кремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Ранее в НАТО заявили о невозможности вести нормальную работу с Россией.
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Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze

Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 13:00
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Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
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«Краснодар» победил «Трабзонспор» в Лиге Европы

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Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»

Известно, что первый выезд передвижного стоматологического комплекса состоялся в село Пакали Тонкинского района в составе Северного «Поезда здоровья».
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Песков прокомментировал возможный запрет «Википедии» в России

Ранее Путин рекомендовал развивать Большую российскую энциклопедию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии, сообщает Life.
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Васин и Щенников ведут строительный бизнес с бывшими футболистами

Ранее сообщалось, что Щенников вернулся на поле спустя пять месяцев после травмы.
Soccer.ru 11:24
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Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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