Экономика
REGNUMНабиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ТАСС02:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:09, Вашингтон
Авто
Новую Skoda Octavia показали и снаружи, и внутри
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
Происшествия
Полиция Петербурга начала поиски сына топ-менеджера дочки «Газпрома»
47news связался с Жуковым и спросил, знает ли он о похищении сына. Топ-менеджер рассказал, что мальчик находится с ним в Крыму.
Кино
У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Происшествия
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Происшествия
В Сирии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
Один человек погиб, несколько получили ранения В Сирии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Общество
На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых
"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин оставил 28-летнюю подругу и вернулся к жене
64-летний музыкант вернулся к экс-супруге, и они снова живут под одной крышей.
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.