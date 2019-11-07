Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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с чего всё началось

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:09, Вашингтон
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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