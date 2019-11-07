Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.

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