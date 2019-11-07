Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНабиуллина: Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в сложившихся экономических условиях, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
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с чего всё началось

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

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ТАСС02:44
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:43, Ашберн
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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