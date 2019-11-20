Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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Дума ТВвчера в 05:07

Набиуллина: Бюджетная политика начинает поддерживать экономический рост РФ

ПРАЙМвчера в 05:04

Набиуллина винит общую экономическую неопределенность

REGNUMвчера в 05:17
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Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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