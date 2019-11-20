Экономика
REGNUMНабиуллина винит общую экономическую неопределенность
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует общую экономическую неопределенность, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября. «Активность сдерживают не столько ставки, сколько качество делового климата и общая экономическая неопределенность», — сказала Набиуллина в Госдуме.
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